15 JUNIO 2026 Alejandra Mizala, rectora electa de la U. de Chile; Hans Eben, Presidente de Golf 99; Rosa Devés, rectora U. de Chile; Carlos Massad, ex presidente del Banco Central y Enrique Manzur, vicedecano de
la FEN.
Este evento, que por excelencia es la instancia anual más importante para los exalumnos para reencontrarse, fue además, la última actividad en la que participaron en su rol de autoridades el decano José De Gregorio y su Equipo Directivo.
Asistieron además, la rectora Rosa Devés, la rectora electa y exalumna de la FEN, Alejandra Mizala, los exdecanos Ricardo Paredes, Luis Riveros y Joseph Ramos, integrantes del Consejo Consultivo Empresarial, y exalumnos de todas las generaciones y de todos los tiempos, que disfrutaron del concierto, dirigido por Christian Lorca y la Sinfónica Nacional, que interpretó música de películas de John Williams.
Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 El decano de la FEN José De Gregorio (al centro), junto a los académicos Óscar Landerretche y Alejandro Micco. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Enrique Manzur; Claudia Halabi, Directora de Educación Continua UC; Fernando Araya, CEO TENPO, Luis José Garreaud, director de empresas y Matías Domeyko, Vicepresidente Ejecutivo de ARAUCO. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Roberto Walker, director Grupo Patio; Paola Lertora; José Miguel Salvador, CEO Citi Chile y Gabriela Salvador, directora ejecutiva Vantrust. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Manuel Vargas, exdirector ICARE; Hans Eben y Francisco Ruiz-Tagle, CEO CMPC. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Karen Ergas, directora de empresas; Carla Fuenzalida, directora Ejecutiva LUKKAP Chile; Sofía y William Haddad. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Claudia Tapia, Gerente Personas Clínica Indisa; Mario Gazitúa, director BCI Seguros y la académica FEN Nicole Pinaud. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda; Francisca Friedmann; Gonzalo Sanhueza, socio Econsult y Manuel Vargas. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Los académicos FEN David Díaz y Christian Cancino junto a Yessenia González. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Daniela Rebolledo, jefa de gabinete vicedecanato FEN;
Javier Nuñez, Director Escuela de Economía y Administración FEN; Bernardita Escobar y Soledad Aninat. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Bryan Honorato, Subdere, Ministerio del Interior;
María José Becerra, investigadora Dirección Innovación
U. de Chile y Rodrigo Pavez, Gerente Desarrollo Grupo Tawa. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 Al centro, la académica Valentina Paredes junto a estudiantes del cuadro de honor de la FEN. Más de 450 exalumnos FEN se reúnen en encuentro anual FEN Alumni 2026 @luispipeeeee
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