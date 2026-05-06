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La crisis ecológica actual tiene raíces éticas además de tecnológicas
En el capítulo de hoy hablaremos con el doctor Ricardo Rozzi, Director del Centro Internacional Cabo de Hornos sobre cómo la mentalidad de la humanidad es parte de la crisis ecológica.
Por
Pablo Gándara
6 MAYO 2026
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