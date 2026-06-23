SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    La idea que terminó levantando US$700 millones

    Mientras trabaja en Enex, Tomás Ovalle conoció cómo funciona el arriendo de lugares para construir estaciones de servicio, y vio una oportunidad. ¿Qué pasa si uno compra algunos de esos terrenos y crea una empresa que se dedica a arrendar servicentros? Esa fue la pregunta de la que nació GSI Capital, una empresa que ya ha levantado fondos por 700 millones de dólares para invertir en estaciones de servicio, rentas logísticas y de transición energética.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksNegociosEmpresasGSI Capital

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inglaterra se enreda: choca ante el muro defensivo de Ghana y se queda con un pálido empate en el Mundial

    Juramenta como secretario general del Senado Luis Rojas y Andrés Salas como tesorero

    Los Tres sorprenden con show gratuito en el Metro y anuncian concierto en el Movistar Arena

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny

    Realizan allanamientos en búsqueda de responsables de la muerte de niño en encerrona: hay al menos un detenido

    Sala del Senado revisará el próximo martes la acusación constitucional contra exministro Grau

    Servicios

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Cuándo se celebra la Noche de San Juan y cuáles son los rituales más extendidos

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Juramenta como secretario general del Senado Luis Rojas y Andrés Salas como tesorero
    Chile

    Juramenta como secretario general del Senado Luis Rojas y Andrés Salas como tesorero

    Realizan allanamientos en búsqueda de responsables de la muerte de niño en encerrona: hay al menos un detenido

    Sala del Senado revisará el próximo martes la acusación constitucional contra exministro Grau

    Chile fue el tercer país de la región con mayores flujos de inversión extranjera en 2025
    Negocios

    Chile fue el tercer país de la región con mayores flujos de inversión extranjera en 2025

    Óscar Landerretche se impone a Alejandro Micco y es elegido como decano de la FEN de la Universidad de Chile

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos
    Tendencias

    El ensayo clínico que probó la primera vacuna hecha por inteligencia artificial en humanos

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Inglaterra se enreda: choca ante el muro defensivo de Ghana y se queda con un pálido empate en el Mundial
    El Deportivo

    Inglaterra se enreda: choca ante el muro defensivo de Ghana y se queda con un pálido empate en el Mundial

    Muere madre de Didier Deschamps y Francia se queda sin DT para su duelo ante la Noruega de Erling Haaland

    “Depende de la pregunta; no respondo”: la reacción de Cristiano al ser consultado por el récord de Messi en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny
    Cultura y entretención

    La opinión de Ronnie Wood de The Rolling Stones sobre Bad Bunny

    El Diablo Viste a la Moda 2 ya tiene fecha de estreno en el streaming

    Los Tres sorprenden en el Metro y anuncian show aniversario de su MTV Unplugged en Movistar Arena

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia
    Mundo

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón
    Paula

    Las barreras emocionales y sociales detrás del uso del condón

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad