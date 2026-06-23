La idea que terminó levantando US$700 millones

Mientras trabaja en Enex, Tomás Ovalle conoció cómo funciona el arriendo de lugares para construir estaciones de servicio, y vio una oportunidad. ¿Qué pasa si uno compra algunos de esos terrenos y crea una empresa que se dedica a arrendar servicentros? Esa fue la pregunta de la que nació GSI Capital, una empresa que ya ha levantado fondos por 700 millones de dólares para invertir en estaciones de servicio, rentas logísticas y de transición energética.
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