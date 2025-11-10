La Mesa del Poder: el tenso momento entre Murath, Lagormasino y Bello por fin de Punta Peuco y trama bielorrusa
En un nuevo debate realizado en Desde la Redacción, los diputados a la relección Tomás Lagomarsino (PR), del distrito 7, y Francisca Bello (FA), del distrito 6, debatieron con Maximiliano Murath (PNL), candidato a diputado por el distrito 9. Modificaciones al Poder Judicial, valoraciones distintas al Plan Nacional de Búsqueda y el apoyo del Presidente Gabriel Boric a una candidata FA en lugar de otra marcaron el debate.
Revisa el debate completo acá:
