La Mesa del Poder: Musante, Undurraga y Karlezi chocan por paz social
Revisa en el video la conversación entre la diputada Camila Musante (IND.-PPD), candidata a la reelección por el distrito 14 y el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), candidato a reelección por el distrito 11 con el candidato Pier Karlezi (PNL), quien busca llegar a la Cámara por el distrito 8. Moderado por Rodrigo Álvarez, el debate estuvo marcado por los choques por la "paz social", cómo se comportaría la izquierda si vuelve a ser oposición y las visiones disímiles respecto a la reforma previsional.
