SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    La nave Orión de Artemis II se acerca al lado oscuro de la Luna

    La tripulación de Artemis II entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna este domingo. “Recientemente hemos recibido la confirmación de que la nave espacial Orion y su tripulación han entrado oficialmente en la esfera de influencia lunar. Este hito se produce a los cuatro días, seis horas, dos minutos y 54 segundos de la misión Artemis II. Al alcanzar este hito, significa que las fuerzas gravitatorias de la Luna son ahora mayores sobre la nave espacial Orion que sobre la Tierra”, dijo un narrador del centro de control de la misión Artemis II de la NASA en Houston, Texas.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:OrionArtemis IILado oscuro de la LunaLanzamiento de Orión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    Emilio Hernández, creador de MadeInnConce: “Nos queremos posicionar como un festival de inspiración”

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”
    Chile

    María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años
    Negocios

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido
    Tendencias

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev
    El Deportivo

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX
    Cultura y entretención

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar
    Mundo

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua