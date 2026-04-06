La nave Orión de Artemis II se acerca al lado oscuro de la Luna
La tripulación de Artemis II entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna este domingo. “Recientemente hemos recibido la confirmación de que la nave espacial Orion y su tripulación han entrado oficialmente en la esfera de influencia lunar. Este hito se produce a los cuatro días, seis horas, dos minutos y 54 segundos de la misión Artemis II. Al alcanzar este hito, significa que las fuerzas gravitatorias de la Luna son ahora mayores sobre la nave espacial Orion que sobre la Tierra”, dijo un narrador del centro de control de la misión Artemis II de la NASA en Houston, Texas.
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