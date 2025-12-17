La Plaza de San Pedro en el Vaticano se ilumina con el pesebre y un enorme árbol de Navidad
Esta tarde, 15 de diciembre, tuvo lugar la tradicional y evocadora ceremonia de presentación del Nacimiento y encendido del árbol de Navidad preparado para las fiestas. Estuvieron presentes delegaciones de las diócesis de Nocera Inferiore-Sarno y Bolzano-Bressanone, así como de los municipios de la zona de Agro Nocentino-Sarnese, Lagundo y Ultimo, quienes donaron los adornos. Fuente: Vaticano News.
