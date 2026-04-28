Las claves de la polémica por el oficio de Hacienda y los nudos en las negociaciones por megarreforma
El investigador del Centro de Estudios Públicos y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Aldo Mascareño, analizó el polémico oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que recomendaba recortar o terminar con 142 programas -de todos los ministerios- y que abrió un flanco al interior del oficialismo. El analista, además, ahondó en el trabajo del ministro de la Segpres, José García Ruminot, para impulsar la iniciativa emblema del Ejecutivo.
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