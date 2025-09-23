Las dramáticas imágenes que deja el paso del supertifón Ragasa en Filipinas, Taiwán y Hong-Kong

El paso del supertifón, considerado como la mayor tormenta del 2025 en Asia, dejó al menos tres personas fallecidas y nueve heridos en Filipinas.

Más de 10.000 personas fueron evacuadas en el norte y centro de Luzón, según informó el Departamento del Interior de Filipinas: “Las viviendas y las propiedades se pueden reconstruir, pero las vidas perdidas jamás se podrán recuperar”, declararon en un comunicado.

Por otra parte, las autoridades chinas levantaron las alertas y tomaron varias medidas de emergencia antes del arribo de de Ragasa, reubicando a más de 400.000 personas de las zonas bajas y costeras de Shenzhen, una megaciudad que alberga a 17,5 millones de habitantes.

Además, desplegaron efectivos militares para garantizar suministros y atender eventuales rescates.

Ante la alerta preventiva de las autoridades, la gente se agolpó en los supermercados para proveerse de víveres y mercaderías, lo que provocó pánico en los residentes por temor a que los almacenes y supermercados cierren por varios días ante la emergencia.