Las frases que marcaron la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

“Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradecer al presidente de Colo Colo por tener la posibilidad de jugar en un equipo competitivo. Estoy muy feliz de estar en Chile”, indicó el nuevo refuerzo de Colo Colo.

Sobre la decisión de llegar a Colo Colo afirmó que “fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.

Revisa en el video los momentos que marcaron su presentación oficial.