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    IA y talento: Cumbre INACAP-ACTI se expande a regiones por primera vez

    El encuentro tecnológico se realizará entre el 26 y 28 de agosto en Santiago, Antofagasta y Valdivia, con foco en el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral y educativo.

    Por 
    Daniel Fajardo

    La tercera versión de la Cumbre Tecnológica INACAP–ACTI se realizará entre el 26 y el 28 de agosto, marcando un hito para el evento: por primera vez llegará a regiones, con sedes simultáneas en Santiago, Antofagasta y Valdivia. Bajo el lema “Talento en Expansión: Impulsando el potencial humano en la era de la IA”, la actividad reunirá a representantes del mundo académico, empresarial y gubernamental para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo, el aprendizaje y el desarrollo de soluciones tecnológicas en Chile.

    La edición 2026 busca superar los resultados del año pasado, cuando el evento convocó a más de 3.000 asistentes, 46 empresas del sector y 24 stands de innovación. El cronograma contempla actividades en Vitacura los días 26 y 28 de agosto —esta última jornada orientada a estudiantes de enseñanza media— y en Antofagasta y Valdivia el día 27.

    El rector de INACAP, Lucas Palacios, señaló que la irrupción de la IA obliga a formar personas capaces no solo de usar nuevas herramientas, sino de comprenderlas y cuestionarlas para resolver problemas reales. En esa línea, afirmó que la institución busca tender puentes entre educación e industria, y que la Cumbre pretende ser un espacio de diálogo entre empresas, expertos, docentes y estudiantes.

    Entre los speakers destacados figura la astrónoma Teresa Paneque, reconocida divulgadora científica que participó recientemente en el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA. El evento también contará con un circuito inmersivo donde los asistentes podrán experimentar de primera mano tecnologías como automatización e inteligencia artificial aplicadas a distintas industrias.

    La gerenta general de la Asociación Chilena de Empresas de las Tecnologías de la Información (ACTI), Luz María García, destacó que fortalecer el vínculo entre academia, empresas y ecosistema tecnológico es clave para que Chile aproveche las oportunidades de esta transformación.

    La organización adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre programación, speakers y apertura de inscripciones.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoiainteligencia artificialinacapacti

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