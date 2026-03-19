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    Las novedades de Ferrari, Maserati y Bentley en Chile

    En un nuevo episodio de nuestro podcast semanal, conversamos con Matías Cáceres, gerente general de Astara Luxury, sobre como funciona el negocio de los autos de lujo en nuestro país, y como este mercado está mostrando un interesante desempeño.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Más allá de la venta tradicional de automóviles, que sigue siendo liderada por marcas japonesas y coreanas, hay un nicho que está moviendo la aguja en el mercado de los autos de lujo: los deportivos y súperdeportivos.

    Según datos de la Anac, en 2025, McLaren vendió un vehículo en Chile, al igual que la italiana Lamborghini.

    Por su parte Ferrari comercializó 17 unidades, mientras que Maserati se anotó con 14 ventas; la marca inglesa Bentley con cuatro, al igual que Jaguar, mientras que Aston Martin cerró el año con la venta de tres unidades y Lotus dos.

    Un mercado de un bajo volumen de ventas, pero con interesantes datos que revisamos en este nuevo capítulo de Automotores.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de Youtube:

    Más sobre:AutomotoresFerrariMaseratiautos de lujo

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