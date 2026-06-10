Las nuevas modificaciones reglamentarias que se implementarán en el Mundial 2026
Este jueves se inicia el máximo evento del fútbol a nivel planetario. Por primera vez, el torneo se disputará en tres países, por lo que serán tres las ceremonias de apertura, con shows que buscarán representar la esencia de Estados Unidos, México y Canadá, los organizadores. En el estadio Azteca, que antes consagró a Pelé y Diego Maradona, los aztecas y Sudáfrica abrirán la disputa futbolística, que presentará varias modificaciones a nivel reglamentario.
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