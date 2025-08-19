Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, estuvo presente en la comuna de La Pintana, lugar donde dio inicio a las obras de la Línea 9, y donde además se edificarán los futuros talleres de mantención de los trenes.

El recorrido de la nueva línea de Metro, hará posible realizar un viaje desde Puente Alto, hasta el centro de Santiago en aproximadamente 35 minutos.

El proyecto beneficiará a cerca de 2 millones de usuarios que diariamente realizan viajes en un corredor con una alta demanda, lo que traerá consigo mejorar las conexiones y los tiempos de viaje.