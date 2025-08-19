SUSCRÍBETE
Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

El trazado sumará 27 km y 19 estaciones, conectando así ocho comunas de la capital del norte a sur y sumando seis combinaciones a la red.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, estuvo presente en la comuna de La Pintana, lugar donde dio inicio a las obras de la Línea 9, y donde además se edificarán los futuros talleres de mantención de los trenes.

El recorrido de la nueva línea de Metro, hará posible realizar un viaje desde Puente Alto, hasta el centro de Santiago en aproximadamente 35 minutos.

El proyecto beneficiará a cerca de 2 millones de usuarios que diariamente realizan viajes en un corredor con una alta demanda, lo que traerá consigo mejorar las conexiones y los tiempos de viaje.

