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    Los Tres sorprenden con show gratuito en el Metro y anuncian concierto en el Movistar Arena

    Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina agendaron un concierto masivo para el próximo 14 de noviembre en el Movistar Arena, un show de gran formato inspirado en su legendario MTV Unplugged.

    Por 
    Paula Morales
     
    Gerardo Aliaga

    El cuarteto histórico sorprendió a todos los transeúntes tomándose la estación Baquedano del Metro de Santiago, donde armaron un minishow de siete canciones que dejó a cientos de personas coreando clásicos a mitad de la tarde, incluyendo reversiones de aquella sesión de 1996

    La venta general de entradas arrancará a las 10:00 horas de este jueves 25 de junio a través de Puntoticket.

    Más sobre:ActualidadNacionalViralLos TresMúsicaMovistar ArenaConciertos

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