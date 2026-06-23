Los Tres sorprenden con show gratuito en el Metro y anuncian concierto en el Movistar Arena

El cuarteto histórico sorprendió a todos los transeúntes tomándose la estación Baquedano del Metro de Santiago, donde armaron un minishow de siete canciones que dejó a cientos de personas coreando clásicos a mitad de la tarde, incluyendo reversiones de aquella sesión de 1996

La venta general de entradas arrancará a las 10:00 horas de este jueves 25 de junio a través de Puntoticket.