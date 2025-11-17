Maduro canta “Imagine” de John Lennon en medio de tensiones con Estados Unidos
Durante un acto, Nicolás Maduro cantó brevemente la canción del músico británico, mientras llamaba a sus simpatizantes a “hacer todo por La Paz, como decía John Lenon”.
En el mismo evento, Maduro acusó que Estados Unidos busca “desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto” con la operación militar “Lanza del Sur”, la cual fue anunciada el jueves por Washington, bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.
