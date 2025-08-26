Maltrato animal en Los Ángeles: hombre se bajó de un auto para golpear a un perro con herramienta
El lamentable incidente ocurrió en el sector rural de Millantú en Los Ángeles, región del Bio Bío, y fue captado por una cámara de seguridad de una casa.
En el registro se ve cómo un hombre desciende de su vehículo con un rozón -una herramienta que sirve para desmalezar-, para golpear a un perro que se le acercó.
Luego de pegarle, el animal huye y el hombre guarda su herramienta y se sube tranquilamente a su auto.
Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y generó repudio.
