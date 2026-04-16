Maratué: La llegada de Norman Foster a Chile

Conversamos con Juan Frigerio, socio de Foster + Partners, firma que está desarrollando el masterplan de Maratué, el megaproyecto inmobiliario de la familia Lería en Puchuncaví. El proyecto -que fue ratificado esta semana por el consejo de ministros-, considera la construcción de 14 mil viviendas en un plazo de 45 años, en un terreno de 1050 hectáreas, de las cuales la mitad serán áreas verdes. Considera una inversión de 2 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el proyecto inmobiliario más grande que ha ingreso a sistema de impacto ambiental en toda la historia.
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