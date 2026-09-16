Marines de EE.UU. ejercitan con la Armada argentina en Tierra del Fuego

La presencia militar en la zona contempla técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención.

También se realizan adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográfico.

Ushuaia, Tierra del Fuego.

Según la Armada, el despliegue militar corresponde a un trabajo conjunto que se realiza en Ushuaia desde 2017, en el marco de la cooperación bilateral entre ambos países.

El entrenamiento se desarrolla en un contexto no exento de polémicas, marcado principalmente por las declaraciones de militares y algunas figuras políticas trasandinas, y la agenda levantada por el presidente Milei sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

Además, se suman los anuncios de la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia. A inicios de septiembre, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitaron el lugar donde está prevista la obra.