Marines de EE.UU. ejercitan con la Armada argentina en Tierra del Fuego
Desde el 8 de septiembre se está llevando a cabo el intercambio de expertos en zonas de clima frío, entre personal del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 y ocho integrantes de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. El ejercicio se extenderá hasta el próximo martes 22 y tiene el objetivo de compartir experiencias y técnicas en forma teórica y práctica.
La presencia militar en la zona contempla técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención.
También se realizan adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográfico.
Según la Armada, el despliegue militar corresponde a un trabajo conjunto que se realiza en Ushuaia desde 2017, en el marco de la cooperación bilateral entre ambos países.
El entrenamiento se desarrolla en un contexto no exento de polémicas, marcado principalmente por las declaraciones de militares y algunas figuras políticas trasandinas, y la agenda levantada por el presidente Milei sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
Además, se suman los anuncios de la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia. A inicios de septiembre, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, visitaron el lugar donde está prevista la obra.
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