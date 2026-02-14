SUSCRÍBETE POR $1100
    Metro de Santiago avanza en la instalación de puertas de seguridad en la Línea 1

    El usuario @akatsukii2308 compartió en Youtube registros que evidencian el progreso en el Proyecto de Modernización de Metro de Santiago que contempla la instalación de puertas en la Línea 1. Las imágenes fueron grabadas en la estación San Pablo y muestran el momento de ensayos de funcionamiento de las puertas del andén. Según los plazos entregados por las autoridades se espera finalizar con esta iniciativa en 2028.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Metro de SantiagoModernizaciónLínea 1San PabloTransporteMetro

