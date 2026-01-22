SUSCRÍBETE POR $1100
    Metro y Alstom presentan el primer tren terminado para la futura Línea 7

    Se fabrican en Brasil y traerán grandes mejoras: aire acondicionado, puertos USB, pantallas informativas, puertas más anchas, monitoreo y ciberseguridad avanzada. En total serán 37 trenes con tecnología de vanguardia que beneficiarán a 1.6 millones de personas.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Con la presencia de los representantes de Metro de Santiago Guillermo Muñoz, presidente del directorio; y Ximena Schultz, gerente División Proyectos; la directora general de Alstom Brasil, Suely Sola, junto a otros directores del comité latinoamericano de la empresa y los equipos técnicos, se presentó el primer tren Metropolis AS-22-UTO totalmente terminado con el que Metro circulará en la futura Línea 7.

    Este hito es especialmente significativo en el contexto de la celebración de los 50 años de Metro de Santiago, tuvo lugar en la planta de Alstom en Taubaté, en el estado de São Paulo (Brasil), afianzando con esto cinco décadas de colaboración con la empresa francesa.

    Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, señaló: “Este es un hito muy importante para la empresa y para todos los chilenos que siguen los avances de la cartera de proyectos Metro en el momento de mayor expansión de su historia. Estos trenes de Línea 7 tienen una longitud de 102 metros, capacidad para 1.247 pasajeros, espacios para personas con movilidad reducida y están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere durabilidad y reduce el consumo eléctrico. Los vagones tendrán cuatro puertas y pasillos amplios y abiertos entre vagones para garantizar un flujo fluido de pasajeros.

    Estarán equipados con aire acondicionado y un avanzado sistema de información al pasajero con actualizaciones de rutas y estaciones, puertos de carga USB-C y un moderno sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores, lo que permitirá a los usuarios comunicarse con el centro de control del Metro”.

    En total, Alstom construirá 37 trenes Metropolis, cada uno con cinco vagones, en las instalaciones de Taubaté, como parte del contrato entre Alstom y Metro de Santiago. En virtud de este contrato, Alstom también suministrará el sistema de señalización Urbalis CBTC para permitir el funcionamiento sin conductor, lo que aumentará la eficiencia y la seguridad del servicio, así como 20 años de mantenimiento y un completo e innovador sistema de mantenimiento predictivo para los trenes, las vías y la catenaria.

    “Durante más de 70 años, Alstom Brasil ha fabricado trenes que mantienen a Sudamérica en movimiento, y hoy damos la bienvenida a la última incorporación a esa orgullosa tradición, con el primer tren para la futura Línea 7 del Metro de Santiago”, afirmó Suely Sola, directora general de Alstom Brasil. “Ha sido un honor recibir a nuestros clientes de Chile para mostrarles este primer tren y presentarles a las personas que trabajan duro en toda la flota de 37 trenes”.

    Para Waleria Haga, directora de proyectos de Alstom para Línea 7, “la entrega del primer tren es un importante paso adelante en un proyecto que mejorará la movilidad en Chile, ofreciendo un transporte fiable, seguro y accesible. La Línea 7 contribuirá a mejorar los desplazamientos de aproximadamente 1,6 millones de personas, haciéndolos más rápidos, eficientes y sostenibles. Este proyecto se basa en la importante experiencia de Alstom en la fabricación de vagones ferroviarios en América Latina y en nuestra larga colaboración con Metro de Santiago”.

