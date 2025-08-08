Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Sin darse cuenta de que su micrófono seguía activo, Mundaca le dijo al secretario ejecutivo del Consejo que “hay un grupo de hue... mirándote y están conspirando para cag...”.

Pero la crítica no quedó ahí. El gobernador aseguró que el pleno actual es “mucho peor que el anterior”, y acusando que “estos cu... están pensando en cómo ir a Contraloría, en como meterte juicio”.