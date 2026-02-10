SUSCRÍBETE POR $1100
    Accidente aéreo en Somalia: 55 pasajeros resultaron ilesos tras estrellarse en la costa

    Un accidente aéreo se reportó este martes en la costa de Somalia, luego que un avión con 55 pasajeros abordo y la tripulación se estrellaran en el mar, tras despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio. Los primeros antecedentes apuntan a una falla técnica que provocó que el avión aterrizara de emergencia en la playa más cercana. En los registros difundidos se logra ver a la aeronave varada a la espera de los organismos de emergencia para ser evacuados, afortunadamente los pasajeros resultaron ilesos.

    Sebastián García
    Más sobre:Accidente aéreoSomaliaAviónEmergenciaAccidente

