Money Talks | María José Abud: “No basta con crecer más para salir de la crisis de desempleo”
En un nuevo capítulo de Money Talks, la directora ejecutiva de Horizontal, aborda la crisis laboral y señala que, si bien retomar el crecimiento es básico para terminar con el desempleo, se requiere otras medidas complementarias. “Desde la pandemia el empleo se desacopló del crecimiento, producto de una serie de medidas que afectaron el mercado laboral, como las 40 horas, el salario mínimo y las mayores cotizaciones previsionales. Entonces, el crecimiento debe ir acompañado de una serie de medidas que vuelvan a hacer competitivo el mercado laboral. Y, en esto, no hay una bala de plata. Se requiere una verdadera megarreforma”, indica.
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