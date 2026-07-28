Money Talks|Glenn Lowry: el zar del MoMA y el arte moderno
Es imposible hablar del Museo del Arte Moderno de Nueva York (MoMA), sin referirse a Glenn Lowry, quien fue su director por más de 30 años, período en el cual el museo vivió uno de sus momentos más estelares de la historia y se consolidó como el más importante del arte moderno. En esta entrevista, Lowry nos cuenta de las nuevas tendencias en el arte y de la importancia de Nueva York, asegurando que "el MoMA no podría existir en otra ciudad del mundo".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.