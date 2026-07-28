SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Money Talks|Glenn Lowry: el zar del MoMA y el arte moderno

    Es imposible hablar del Museo del Arte Moderno de Nueva York (MoMA), sin referirse a Glenn Lowry, quien fue su director por más de 30 años, período en el cual el museo vivió uno de sus momentos más estelares de la historia y se consolidó como el más importante del arte moderno. En esta entrevista, Lowry nos cuenta de las nuevas tendencias en el arte y de la importancia de Nueva York, asegurando que "el MoMA no podría existir en otra ciudad del mundo".

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastMoney TalksMoMANueva YorkArte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Qué se sabe del tripulante vietnamita internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano con fiebre hemorrágica

    Arrau reconoce que resolver el hacinamiento penitenciario “va a tomar tiempo” y afirma que se está avanzando en ampliaciones

    Rusia: justicia pide búsqueda internacional del fundador de Telegram por terrorismo

    SK Hynix se desplomó en bolsa y es el ícono de la hemorragia en el sector de chips de memoria y semiconductores

    Ministro Rabat califica de “grave” caso de Bernarda Vera y asegura que el Estado puede exigir la devolución de las pensiones

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Qué se sabe del tripulante vietnamita internado en el Hospital de Talcahuano con fiebre hemorrágica
    Chile

    Qué se sabe del tripulante vietnamita internado en el Hospital de Talcahuano con fiebre hemorrágica

    Arrau reconoce que resolver el hacinamiento penitenciario “va a tomar tiempo” y afirma que se está avanzando en ampliaciones

    Ministro Rabat califica de “grave” caso de Bernarda Vera y asegura que el Estado puede exigir la devolución de las pensiones

    SK Hynix se desplomó en bolsa y es el ícono de la hemorragia en el sector de chips de memoria y semiconductores
    Negocios

    SK Hynix se desplomó en bolsa y es el ícono de la hemorragia en el sector de chips de memoria y semiconductores

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    Con foco en nacimientos, vejez y empleo formal: autoridades discuten medidas para mejorar la protección social en Chile

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    “Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial
    El Deportivo

    “Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial

    Matías Baeza conquista el oro latinoamericano y se prepara la Copa del Mundo 2027: “Mi sueño es dejar a Chile en lo más alto”

    ¿Dónde juegan las Diablas? Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar
    Cultura y entretención

    Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar

    Encuentran muerto en su domicilio al DJ francés Kavinsky, reconocido por su éxito “Nightcall”

    Fondos de Cultura reducen de forma drástica sus montos para 2027 y enfrentan modificaciones

    Rusia: justicia pide búsqueda internacional del fundador de Telegram por terrorismo
    Mundo

    Rusia: justicia pide búsqueda internacional del fundador de Telegram por terrorismo

    Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas de su alcalde

    El primer ministro de Irak convoca una reunión de emergencia tras los últimos ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico