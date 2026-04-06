Naudon y manejo comunicacional del gobierno: “Está centrado en el Segundo Piso y ministros actúan como micrófonos”
La decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon, desmenuzó la estrategia comunicacional del gobierno de José Antonio Kast en sus primeras semanas en el poder. ¿Por qué la experta afirma que "hay espacios de crecimiento enorme" en las vocerías del Ejecutivo, cuál es su opinión sobre la caída en la aprobación del Mandatario y de qué manera se puede reacomodar el relato oficial? Todos los detalles en el análisis.
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