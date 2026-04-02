Análisis al desempeño comunicacional de Mara Sedini: “Vocería requiere experiencia política fuerte”
En conversación en el programa de streaming de La Tercera la decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Browne, hizo un zoom a los traspiés comunicacionales que ha sufrido el gobierno del Presidente José Antonio Kast, afirmando que el "espíritu centralista" del Segundo Piso en las bajadas comunicacionales del Ejecutivo "tiene los días contados". Además de la ministra vocera Mara Sedini, Browne desmenuzó las polémicas que han rodeado a Trinidad Steinert (Seguridad), Jorge Quiroz (Hacienda) y Judith Marín (Mujer).
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.