Desde la Redacción: entrevista a Beatriz Sánchez, Benjamín Moreno y Nelson Venegas
Un enredo en la oposición causó que el PS se adelantara y anunciara que acudirá al TC por la invariabilidad tributaria que propone la megarreforma en lugar de esperar al jueves para una definición conjunta. En el programa de streaming de La Tercera el jefe (s) de los diputados socialistas, Nelson Venegas, sinceró que no le comunicaron la decisión a la timonel Paulina Vodanovic y enfatizó en que no se “puede coartar" a los diputados "de presentar requerimientos". Consultada por el anuncio, la senadora del FA Beatriz Sánchez reprochó que "no le gustan esas ansiedades" que, según ella, nos "juegan en contra” a la oposición en su conjunto. Por su parte, el jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, reforzó en que la colectividad fundada por el Presidente Kast tiene más afinidad con libertarios que con los partidos de gobierno.
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