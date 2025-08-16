Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día
Dante Illaseca, alumno de kínder del Colegio San Gabriel de Los Ángeles, región del Biobío, fue sorprendido por Demarco, filial de KDM Empresas, cuando un camión pasó a buscarlo al establecimiento para cumplir su sueño de ser recolector de basura.
La mamá del pequeño contó que todo esto comenzó cuando Dante tenía que disertar sobre una profesión u oficio que ayude a la comunidad.
Así, personal de la municipalidad junto la empresa prepararon la sorpresa. Le entregaron uniforme, y un camión y basurero de juguete.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.