SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

¡No me gustan los gays ni los comunistas!: graban y denuncian episodio de discriminación en el Metro de Santiago

Un hombre de 30 años acusó ser víctima de un acto de homofobia al interior de un vagón en la estación Quilín.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

De acuerdo con los antecedentes y un video, el hombre iba acompañado de su hermana. El registro fue compartido por el Movilh, organismo que detalló la experiencia de la víctima.

Yo estaba abrazando y conteniendo a mi hermana, porque no iba bien emocionalmente, y este personaje me dice prepotentemente que le estaba aplastando la mano hace un rato, lo cual no era cierto. De igual manera, cordialmente le pedí las disculpas correspondientes”, partió relatando el joven.

“Cuando le señalé que perfectamente podría haber corrido su mano más arriba, sabiendo que iba conteniendo a mi hermana, él se descompuso y me comenzó a agredir verbalmente, diciéndome ‘maricón’ en muchas ocasiones”, añadió.

En ese contexto, su hermana reaccionó y grabó la situación.

Es ahí donde se escucha al agresor decir que “no me gustan los gays ni los comunistas”.

Más sobre:NacionalMetro de SantiagoDiscriminación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gendarmería extenderá a penales de todo el país régimen de máxima seguridad con uniforme diferenciado de reos peligrosos

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

Así sería moderna cárcel emplazada en el desierto de Atacama

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Servicios

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles
Negocios

Grau acusa que la propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast no mejora las pensiones y pide más detalles

La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B
El Deportivo

Deberá asumir pagos a Concepción y a la ANFP: el TAS le da un portazo a Melipilla en su lucha por ascender a Primera B

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Cobresal por la Liga de Primera

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte
Mundo

La Fiscalía de Perú registra la casa del hermano de la presidenta Boluarte

Muere destacado atleta palestino Allam Abdullah mientras intentaba obtener alimento en Gaza

Crece cantidad de rabinos que critican las acciones de Israel en Gaza

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile