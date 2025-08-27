¡No me gustan los gays ni los comunistas!: graban y denuncian episodio de discriminación en el Metro de Santiago

De acuerdo con los antecedentes y un video, el hombre iba acompañado de su hermana. El registro fue compartido por el Movilh, organismo que detalló la experiencia de la víctima.

“Yo estaba abrazando y conteniendo a mi hermana, porque no iba bien emocionalmente, y este personaje me dice prepotentemente que le estaba aplastando la mano hace un rato, lo cual no era cierto. De igual manera, cordialmente le pedí las disculpas correspondientes”, partió relatando el joven.

“Cuando le señalé que perfectamente podría haber corrido su mano más arriba, sabiendo que iba conteniendo a mi hermana, él se descompuso y me comenzó a agredir verbalmente, diciéndome ‘maricón’ en muchas ocasiones”, añadió.

En ese contexto, su hermana reaccionó y grabó la situación.

Es ahí donde se escucha al agresor decir que “no me gustan los gays ni los comunistas”.