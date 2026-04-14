Nuevo registro muestra a los astronautas de Artemis II saliendo de la cápsula en medio del mar
La cápsula Orión descendió de manera segura en el Pacífico, cerca de las costas de California, tras superar el reingreso atmosférico. Los astronautas de la misión Artemis II completaron con éxito su misión el 10 de abril de 2026, tras amerizar en el Océano Pacífico y salir de la cápsula Orión. Imágenes muestran a la tripulación siendo extraída tras un viaje de 10 días, marcando un hito final exitoso antes de su evaluación médica.
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