A qué hora y dónde ver a Universitarios vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes llega el siguiente desafío para Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, que se mide con Universitario en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos.

El Pirata viene de empatar con Nacional en el debut, misma situación con la que se presenta el conjunto peruano, por lo que ambos clubes buscan una victoria con miras a su camino hacia los octavos de final.

Cuándo juega Coquimbo Unido

El partido de Universitario y Coquimbo Unido es este martes 14 de abril, a las 22:00 horas de Chile.

Para este compromiso los Piratas visitan el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Dónde ver a Universitario vs. Coquimbo Unido

El partido de Universitario contra Coquimbo Unido se transmite en el canal ESPN .

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