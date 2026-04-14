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    Quilapayún lanza boxset de lujo para celebrar sus 60 años de historia

    El boxset reúne cinco vinilos recopilatorios, además de incluir fotografías, afiches y material inédito. Estará disponible en disquerías y negocios del rubro desde este 17 de abril.

    Por 
    Equipo de Culto

    La histórica agrupación latinoamericana Quilapayún conmemora seis décadas de música y legado cultural con el lanzamiento de una edición limitada y numerada de un BOX SET de vinilos, disponible en las principales disquerías del país desde el viernes 17 de abril.

    Se trata de una pieza de colección única que reúne lo más significativo de su obra musical y visual, consolidándose como un documento definitivo para los admiradores del conjunto.

    La producción, con canciones difundidas alguna vez por Makondo y publicada por Discográfica Al Abordaje Muchachos, incluye cinco vinilos con sus interpretaciones más emblemáticas, además de una cuidada selección de tesoros gráficos -fotografías, afiches, portadas, posters y textos como la reseña de Julio Cortázar- que recorren la historia del grupo y su aporte artístico/patrimonial a la cultura nacional. Algunos de estos materiales son inéditos, reforzando el carácter excepcional del lanzamiento.

    “Es una experiencia destinada a quienes verdaderamente quieran atesorar un recuerdo definitivo del grupo.Eso es lo que nos guió en esto y la principal razón es que probablemente esta es la última celebración de este tipo que hará el Quilapayún. En cierto modo este cofre es como una despedida”, indica Eduardo Carrasco, director del grupo.

    El Box Set abarca todas las épocas de Quilapayún, desde sus inicios a mediados de los años sesenta hasta su consolidación como uno de los símbolos culturales más influyentes de Chile e Hispanoamérica. Su música, que fusiona el folclore chileno con ritmos latinoamericanos, se convirtió en un emblema de identidad, resistencia y memoria histórica.

    “Nuestra vida como grupo ha sido muy curiosa porque nos ha permitido encontrarnos con grandes personajes de la historia de Chile: Neruda, Allende, Víctor Jara y músicos de la talla de Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y muchos otros. Al mismo tiempo hemos hecho una travesía creativa propia y muchas de nuestras canciones están enredadas con los acontecimientos en los que nos ha tocado vivir. Esto es un privilegio muy raro”, agrega Eduardo Carrasco.

    Un reconocimiento para quienes han acompañado al grupo, como se merece, con un objeto irrepetible que lleva su alma artística, con la idea de que quien lo posea, logre también sentir la pertenencia de algo especial. Por eso, con este lanzamiento, Quilapayún invita a su público a ser parte de una celebración histórica que honra seis décadas de creación, compromiso y vigencia artística.

    “Invitamos a todos los que nos han acompañado durante estos sesenta años de vida a disfrutar con nosotros lo mejor de nuestra música en la mejor edición posible. Abrazos quilapayuneros”, resume Carrasco.

    Más sobre:QuilapayúnBoxsetNueva Canción ChilenaMúsicaMúsica Culto

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