La vida de Los Enanitos Verdes se desvanece tras la muerte del último guardián de su legado

Ya en noviembre de 2024, un post en el sitio web oficial de Los Enanitos Verdes revelaba que vivían días complejos. El grupo anunciaba que no podría presentarse en el festival Vibra Perú, en Lima, debido a “motivos de salud de nuestro querido Felipe Staiti“.

Aquel fue un año difícil. El grupo había salido a la carretera para celebrar los 40 años de su disco debut. Según informaron medios trasandinos, el músico contrajo una infección bacteriana en México. Aquella situación, combinada con su condición de celíaco, complicó las cosas.

Staiti había sido parte del núcleo fundador del grupo en su natal Mendoza, junto a Marciano Cantero (voz, bajo) y Daniel Piccolo (batería). “El proyecto lo iniciamos con Marciano hace muchos años. Empezamos a tocar en mi casa, en la calle Gutemberg, enchufados al equipo Shirton que me regaló mi viejo. Fuimos construyendo la historia de los Enanos a través de la vida“, contó al medio El Sol de Mendoza.

Pero como el amor de ayer. Marciano Cantero y Felipe Staiti en el Festival de Viña 1988. Archivo Histórico/Cedoc Copesa.

Los Enanitos Verdes se hicieron un nombre en una era de raros peinados nuevos. En la primera mitad de los ochenta, el rock argentino descollaba con la aparición de bandas como Soda Stereo o Virus. “Siempre ocuparon un lugar humilde dentro de esa camada de bandas. No pretendían tener glamour ni tenían apetencias estéticas -comenta a Culto el periodista musical argentino y escritor, Sergio Marchi-. Tenían buenas canciones y eran buenos músicos, sobre todo Felipe que fue como un Steve Vai cuyano que supo ocupar su lugar sin poner en riesgo la canción. Salvo Soda, fueron los que llegaron más lejos en Latinoamérica y los primeros en obtener mil reproducciones de un tema que interpretaron de otra banda mendocina: Lamento boliviano”.

Staiti hizo la carrera larga, marcando momentos con su expresiva guitarra en discos como Contrareloj, Carrousel, entre otros. Su frase inicial y su solo -tapping incluido-, es inseparable en hits como La Muralla verde y Por el resto. Con los éxitos del momento abrieron el Festival de Viña 1988, en la era dorada del rock latino.

También participó en el retorno del grupo en los primeros años noventa, lanzando temas que lograron rotación radial como Igual que ayer o la célebre Lamento boliviano. En Chile su música tuvo buena aceptación, de hecho, llegaron a presentarse hasta en el Festival del Huaso de Olmué en 2018.

Staiti no solo destacó por su destreza como guitarrista. Como fundador del grupo decidió hacerse cargo de la situación tras la muerte del cantante Marciano Cantero, en 2022. Un momento que lo golpeó, por la historia que los unía.

“La partida del Marciano fue una tristeza muy grande, porque si bien es algo que uno vislumbra, que nadie es eterno, cuando sucede es un cachetazo de realidad -señaló el músico al medio El Sol-. Con el Marciano nos unía la música, los Enanitos Verdes. Teníamos un lazo de unión en ella. Con los Enanitos siempre fuimos un río, que fluye y nunca es el mismo. A pesar de que la forma se ve igual, el agua pasa y lamentablemente ahora pasó esto. Pero los Enanitos estamos asumiendo esa tristeza y poniéndole el pecho a las balas”.

Y en ese momento llegaron la consultas por el futuro del grupo. Staiti no dudó y sin más, decidió que la banda seguía adelante y él mismo tomaría el rol de vocalista.

“Nosotros somos una banda de rock en donde tenemos fuertes convicciones -dijo, rotundo, en una entrevista con La Rocka-. No podemos poner a alguien que sea la voz cantante del grupo y no haya tenido una historia con nosotros, que no haya compartido nada, y que lo traigamos como contratado como si fuera un grupo para la televisión. Sería fake, totalmente falso”.

Felipe Staiti junto a Enanitos Verdes en el Festival del Huaso de Olmué. Archivo Histórico/Cedoc Copesa. FERNANDO CAMPOS M.

En diciembre del 2022, la nueva alineación de Los Enanitos Verdes, con Staiti en la voz, debutó en el Festival Bésame Mucho, en el Dodger Stadium de Los Angeles, California. Siguieron girando, pero a fines de 2024, la salud comenzó a mermar.

Y aunque la banda había estado activa tocando en el Vive Latino y otras ciudades de México, los medios argentinos detallan que en el último tiempo Staiti continuaba en recuperación, pero tenía en mente volver a salir de gira con el grupo, además de preparar un nuevo disco de grandes éxitos con invitados. Su última presentación en Chile había sido en febrero pasado, en el marco del Festival Vive Laja.

El músico falleció a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza. La noticia fue dada a conocer por las redes sociales oficiales de la banda, donde se detalló que no tendría velatorio ni ceremonia fúnebre por decisión de la familia.

Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti.



La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento.



Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. pic.twitter.com/FKTqn0hOPx — Enanitos Verdes (@EnanitosOficial) April 14, 2026

Sergio Marchi -quien tenía una amistad con el guitarrista- traza el legado del grupo para el rock latino y dedica unas palabras a Staiti. “El legado de Los Enanitos Verdes es que no fueron profetas en su tierra, pero tuvieron la garra, el tesón y el talento como para forjarse un destino latinoamericano, lejos de la Argentina. Lo he charlado con Felipe, que dejó de darle importancia a la cuestión. Eran buenos músicos y mejores personas, con grandes canciones y capacidad de reinvención. No por nada duraron casi cinco décadas. La muerte de Felipe viene a cerrar una historia que parece chica a los ojos argentinos, pero fuera del país, como Chile puede atestiguar, entre otras naciones, dejaron una marca emocional en el corazón de millones. Y eso nadie se lo puede negar o quitar”.