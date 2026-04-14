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    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    El presidente estadounidense redobló sus críticas contra el máximo líder de la Iglesia católica con respecto a Irán. "No tiene ni idea de lo que está pasando", aseguró.

    Por 
    Europa Press
    El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con la primera ministra italiana Giorgia Meloni en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 17 de abril de 2025. BRENDAN SMIALOWSKI

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este martes contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su recientes palabras en defensa del Papa León XIV y su negativa a participar en la guerra de Irán, al señalar que se equivocó al pensar que la dirigente italiana “tenía coraje”.

    “La inaceptable es ella porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear, (que) volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, ha explicado en una entrevista telefónica con Corriere della Sera, en alusión a las declaraciones de Meloni en las que tildaba de “inaceptables” sus palabras sobre el Papa.

    El presidente, que mantenía sintonía con la líder italiana, ha indicado que “hace mucho” que ambos no hablan, después de afirmar que Meloni “es muy diferente” de lo que pensaba. “Ya no es la misma persona”, ha replicado el magnate republicano.

    “Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué”, ha expresado, agregando que “Italia nunca volverá a ser el mismo país” y que la “inmigración está matando” al país y a todo el continente europeo.

    “Pagan los precios de la energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la obtienen”, ha dicho, confirmando que pidió a Italia que enviaran “lo que quisieran” a la región, si bien finalmente no lo hicieron.

    Vuelve a criticar al Papa

    Asimismo, Trump ha redoblado sus críticas contra el Papa, asegurando que el pontífice “no entiende” lo que ocurre con Irán. “No tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado”, ha sentenciado.

    Meloni, hasta ahora una de las más estrechas aliadas de Trump, catalogó sus declaraciones sobre el Papa de “inaceptables” y recordó que León XIV el jefe de la Iglesia católica y que “es justo y normal que pida paz y condene toda forma de guerra”.

    Esto se produjo después de que el presidente estadounidense afirmara en un mensaje difundido en redes sociales que el Papa “es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, además de demostrar “debilidad” en temas relacionados con las armas nucleares.

    “No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y sicarios, hacia nuestro país”, indicó.

    El jefe de la Casa Blanca también acusó al Papa de “reunirse con simpatizantes” del expresidente demócrata Barack Obama. “León debería comportarse como un Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político”, expresó Trump, quien difundió una fotografía creada por Inteligencia Artificial en la que aparecía representado como Jesucristo.

    El máximo representante del Vaticano se ha pronunciado recientemente contra la actividad bélica en múltiples países, como Ucrania, Líbano o Sudán, este mismo domingo, y también en Irán el pasado miércoles, cuando lamentó la “violencia y la devastación” y el “clima generalizado de odio y miedo”.

    Esta crisis se suma además a los desencuentros con Washington a raíz del bloqueo a varios bombardeos estadounidenses que pretendían aterrizar en marzo en la base de Sigonella, en Sicilia, en el marco de la guerra contra Irán. El Gobierno defendió que actuó de acuerdo al tratado bilateral que regula el uso de las bases militares.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránTrumpMeloniPapaLeón XIVMundo

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