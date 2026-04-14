Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League. Foto referencial de archivo

Este martes se comienzan a definir cuartos de final de la Champions League, donde llega el turno para que Liverpool reciba al PSG por su partido de vuelta.

Los ingleses tendrán la difícil tarea de invertir el resultado favorable que llevan los franceses, tras el 0-2 que marcaron en el duelo de ida de la semana pasada.

Cuándo juega Liverpool vs. PSG

El partido de Liverpool contra PSG es este martes 14 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. PSG

El partido de Liverpool contra el PSG se transmite en el canal ESPN2 .

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