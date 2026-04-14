Arturo Tagle, de Banco Internacional: “El segundo semestre de 2026 esperamos observar mayores niveles de actividad”

Justo hace un par de semanas Arturo Tagle renunció a la presidencia de Banco Internacional y en su lugar asumió el economista Sebastián Claro.

Por eso, la carta dirigida a los accionistas que escribió Tagle y que está contenida en la memoria anual 2025 que acaba de publicar el banco, será la última misiva del ejecutivo en dicho cargo.

Sobre el año 2025, Tagle comentó que “en el ámbito económico, el ejercicio se caracterizó por un escenario de bajo crecimiento, la inflación se mantuvo más elevada de lo esperado en los primeros siete meses y, como consecuencia de ello, las tasas de interés no descendieron al ritmo que proyectábamos”.

Con este telón de fondo, “el total de créditos otorgados por el sistema bancario mantuvo el estancamiento de años anteriores, por lo cual fue muy necesario mantener la prudencia y disciplina en la gestión, apoyando a los deudores que presentaban dificultades, que requerían plazos y condiciones adecuados”.

No obstante, comentó que “hacia fines del año 2025 se empezaron a percibir señales más optimistas, y un mayor apetito por crecer de parte de la mayoría de los bancos, lo que intensificó la competencia. Esto se generó en un ambiente de inflación controlada, términos de intercambio más favorables para Chile y una reactivación de la venta de viviendas gracias al programa de subsidio a la tasa de interés en ciertos segmentos".

Es por esto que comentó que “hoy, al inicio de 2026, enfrentamos proyecciones moderadamente más positivas. Esperamos, además, un crecimiento económico algo mayor que en 2025, con expectativas acotadas de reducciones en las tasas de interés”.

Es más, el ahora expresidente de Banco Internacional proyectó que “en la medida en que se destraben proyectos importantes, cuyas autorizaciones se encuentran en trámite, se generará un mayor interés por invertir y crecer de parte de empresas chilenas y extranjeras. De este modo, el segundo semestre de 2026 esperamos observar mayores niveles de actividad: la inversión se constituirá en la palanca del crecimiento, mientras que el consumo interno debiera repuntar el año siguiente, conforme se recuperen los niveles de empleo".

También aseguró que “en el mediano plazo, existe confianza en que Chile mantenga una senda de expansión cercana o levemente por sobre el 3,0% anual, escenario que, si bien para la banca presenta oportunidades, también impone exigencias relevantes en términos de necesidades de capital, de eficiencia y mayor competencia, en un marco en el que ya no solo se compite entre bancos, sino que también con un exponencial número de entidades no bancarias”.

Autofin, reestructuración y desafíos

Tagle también recalcó que Banco Internacional el año pasado tuvo “positivos resultados”, y que además el año 2025 estuvo marcado por algunos hitos. Uno de ellos, es que “se concretó la adquisición del 100% de la propiedad de Autofin, adelantando las opciones que estaba previsto ejercer en 2027. Esta operación incrementó el aporte de la filial, que representó en el año recién terminado un 28% del resultado total antes de impuestos”, dijo.

El ejecutivo dijo que se convirtió “en un negocio relevante, que abre puertas a una posición importante en los créditos a personas naturales en lo que se refiere al financiamiento de automóviles, el activo más importante en el que invierten las familias después de la vivienda”.

Asimismo, afirmó que “en 2025 dejamos claro que el impulso que adquirió Autofin desde que el Banco ingresó a su propiedad en 2023 no era algo transitorio. La compañía cerró el año con una cartera de $388 mil millones, lo que permitió que el Banco alcanzara una cartera de créditos de consumo consolidados de $455 mil millones”.

Tagle también recordó que “en el periodo se realizó una reestructuración relevante en la administración del Banco, que implicó cambios en la estructura, la incorporación de nuevos talentos y ajustes internos que, aunque exigentes, buscan preparar a la institución para enfrentar el plan estratégico con miras al 2030, con una organización más robusta, moderna y acorde a los desafíos del entorno”.

Por otra parte, el expresidente del Internacional comentó que de cara al periodo 2026–2030, “los principales desafíos estratégicos consisten en mantener la rentabilidad en un entorno cada vez más competitivo, cumplir las metas de calidad de servicio, ejecutar el plan de crecimiento y preparar al Banco para un escenario de creciente irrupción de actores no bancarios”.

Por su parte, el gerente general del banco, Mario Chamorro, dijo en su carta dirigida a los accionistas que “mirando hacia adelante, contamos con una hoja de ruta clara y con la convicción de que estamos iniciando una nueva etapa de desarrollo. Mantenemos plenamente vigente nuestro objetivo estratégico de duplicar el tamaño del Banco hacia 2030″.

A juicio de Chamorro, esta es una “meta ambiciosa que exige foco, disciplina, eficiencia y una permanente capacidad de adaptación. En este camino, seguiremos profundizando nuestra transformación digital, optimizando procesos internos, fortaleciendo nuestras capacidades de gestión y diversificando nuestras fuentes de financiamiento, incluyendo oportunidades en mercados internacionales, siempre bajo una mirada prudente y responsable del riesgo”.