Triple homicidio en La Reina: por inhabilidad del juez se reagenda audiencia de revisión de cautelares de imputado

Este martes en el 4° Juzgado de Garantía estaba programada la audiencia de revisión de cautelares de Jorge Ugalde, imputado del homicidio del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, fue reagendada para el jueves 16 de abril.

La instancia, solicitada por la defensa del acusado, estaba programada para este 14 de abril a las 11.00 horas; fue al inicio de esta que el magistrado Fernando Celiz expuso su inhabilidad “amistosa” debido a que “una tía de él es amiga de la señora del imputado”, informaron desde el Ministerio Público.

La fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet, indicó tras la instancia que “estaba programada audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy; se irá reprogramando para el día jueves próximo, a las 12 horas ”.

Según explicó la persecutora, se reagendó “por un planteamiento de su señoría, el magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy, planteó una especie de recusación amistosa, en el sentido de que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad”.

“Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura y se reprogramó la audiencia que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado”, añadió la fiscal.