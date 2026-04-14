Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

O’Higgins vuelve a salir a la cancha este martes, ante su siguiente desafío deportivo contra Sao Paulo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

El cuadro de Rancagua viene de alzarse ante Millonarios en su debut por el Grupo C, mientras los brasileños hicieron lo propio ante Boston River.

Cuándo juega Sao Paulo vs O’Higgins

El partido de Sao Paulo contra O’Higgins es este martes 14 de abril, a las 18:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Brasil.

Dónde ver a Sao Paulo vs. O’Higgins

El partido de Sao Paulo contra O’Higgins se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Dicho cruce también se encuentra disponible de forma online en la plataforma DGO.