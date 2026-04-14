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    Se fotografiaron en un baño: dos alumnos de liceo en Talcahuano son detenidos por mantener una escopeta en la sala de clases

    Los estudiantes también tenían entre sus pertenencias marihuana y un cuchillo. Uno de ellos mantiene antecedentes policiales.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Justo cuando esta semana comenzó a discutirse el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” en el Congreso, personal de Carabineros detuvo a dos estudiantes de 4° medio del Liceo C-25 de Talcahuano por mantener al interior de una sala de clases una escopeta de fabricación artesanal, un cuchillo y dosis de marihuana.

    Todo se originó tras una llamada al teléfono 133, en el cual se solicitaba la concurrencia de Carabineros al establecimiento luego de que los sujetos fueran advertidos fotografiándose con el arma de fuego en uno de los baños del establecimiento.

    Al procedimiento concurrió personal de la Sección de Investigación Policial de la 2ª Comisaría de Talcahuano, quienes luego de identificar y ubicar de manera inmediata a los dos alumnos, procedieron a registrar sus pertenencias al interior de la sala de su curso. En dicha acción se les encontró la escopeta, marihuana y el cuchillo.

    Los estudiantes, de 18 y 19 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

    Fuentes policiales revelaron que el joven de 19 años mantiene antecedentes policiales por delitos de lesiones, porte de arma blanca y violencia Intrafamiliar.

    Ola de amenazas de tiroteos

    La detención de ambos alumnos se da durante una serie de amenazas de tiroteos en colegios y universidades, algunas de las cuales han generado la suspensión de clases en varios recintos.

    El lunes se adoptaron medidas como la suspensión de clases para este martes en instituciones como el Colegio Adventista y el Colegio Inmaculada Concepción, ambos de Talcahuano, así como el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén. En tanto, el Liceo La Asunción de Talcahuano envió a sus alumnos a sus casas este lunes tras encontrar una amenaza en uno de sus baños que advertía de un tiroteo en la jornada.

    Por su parte, desde el colegio Juan Gregorio Las Heras, emplazado en el centro de Concepción, también informaron de amenazas para este lunes y martes, por lo que se indicó que se tomaron las medidas de resguardo pertinentes y se denunció el hecho a Carabineros.

    Y la educación superior no estuvo exenta de amenazas: la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) informó, mediante un comunicado oficial, la adopción de medidas preventivas luego de que este lunes se registrara una amenaza de tiroteo en el Campus San Andrés, en la comuna de Concepción.

    Este martes, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, también denunció amenazas de tiroteo en colegios de la comuna. Por lo mismo, para enfrentar el hecho, Alessandri anunció medidas de control, sanciones y apoyo a las comunidades educativas.

    En concreto, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con Carabineros, direcciones de los colegios y equipos municipales.

    Más sobre:TiroteosCarabinerosTalcahuanoArmas de fuegoEducaciónEscuelas Protegidas

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