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    StartCo 2026. En qué consiste uno de los eventos de startups más importantes de Latinoamérica

    El encuento, que se realiza en Colombia esta semana, reunirá a 350 startups con 80 fondos internacionales y contará con una destacada participación chilena.

    Por 
    Daniel Fajardo

    La Plaza Mayor Medellín será el escenario de StartCo 2026, la subasta de startups en vivo más grande de Latinoamérica, que se realiza los días 16 y 17 de abril. Referentes internacionales como Guenther Steiner, estratega de la Fórmula 1, y Marlene Garayzar, fundadora de Stori, serán parte de una edición que busca acelerar el desarrollo de nuevos negocios en la región.

    Se le denomina “subasta”, debido a que la mecánica consiste en cientos de startups que muestran sus productos y servicios, de las cuales un grupo, termina el evento haciendo un “pitch” ante inversionistas de todo el mundo. De hecho, el encuentro proyecta generar expectativas de negocios por US$18 millones y conectará a 350 compañías con 80 fondos de inversión internacionales, en un contexto donde Colombia se ha consolidado como uno de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de América Latina.

    Para su versión 2026, StartCo espera reunir a más de 16.000 asistentes de 25 países, con un aumento del 30% en la participación de startups internacionales. Sectores como fintech lideran la presencia con un 19%, seguidos por soluciones SaaS (11%) y healthtech (6,9%), reflejando una mayor sofisticación del ecosistema.

    En este escenario, Chile tendrá una participación relevante con una delegación de 28 empresas, de las cuales 20 forman parte de la comitiva apoyada por ProChile, evidenciando el interés de las startups nacionales por expandirse en mercados latinoamericanos. Para hacerse una idea, en 2025, las exportaciones chilenas “no cobre no litio” hacia Colombia superaron los US$1.082 millones, mientras que los servicios alcanzaron más de US$258 millones, con un crecimiento de 18,9%, consolidando a Colombia como el tercer mercado más relevante para los servicios chilenos.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupstarcoprochilemedellincolombiasubastaStartco

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