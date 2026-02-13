Ordenan evacuar sectores en Limache y Concón por incendio forestal que amenaza zonas habitadas

La entidad decretó alerta roja para Limache, y luego ordenó evacuar los sectores Población Los Aromos 1 y El Portezuelo.

En la comuna se combate el siniestro llamado “Forestal ACE 2″, que afecta de momento a 0,001 hectáreas. En la zona trabajan 12 brigadas, tres técnicos, cuatro aeronaves y un avión de coordinación de la Conaf, debido a la cercanía con sectores poblados y a la línea de alta tensión en el sector de Los Laureles.

En Concón se solicitó la salida de los habitantes de los sectores de la Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano.