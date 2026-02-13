Ordenan evacuar sectores en Limache y Concón por incendio forestal que amenaza zonas habitadas
Durante la tarde de este viernes, distintos focos de incendios forestales afectan a las comunas de Viña del Mar, Limache y Concón, en la Región de Valparaíso, por lo que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de al menos cuatro sectores en las comunas afectadas.
La entidad decretó alerta roja para Limache, y luego ordenó evacuar los sectores Población Los Aromos 1 y El Portezuelo.
En la comuna se combate el siniestro llamado “Forestal ACE 2″, que afecta de momento a 0,001 hectáreas. En la zona trabajan 12 brigadas, tres técnicos, cuatro aeronaves y un avión de coordinación de la Conaf, debido a la cercanía con sectores poblados y a la línea de alta tensión en el sector de Los Laureles.
En Concón se solicitó la salida de los habitantes de los sectores de la Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano.
