SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Otra vez Quiroz

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, abordó el rumbo del gobierno y el debate sobre qué hacer con Punta Peuca. El extitular de Justicia defendió que sea un penal segregado y aseguró que lo que hizo el expresidente Boric en su gobierno fue un “show”.Neida Colmenares, académica de la Usach y doctora en gobierno y administración pública, aborda la situación migratoria del país.

    Por 
    La Tercera TV
    Más sobre:Cómo te lo explicoJaime CamposCAEEmbargo por el CAEBoric habla del CAE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    Squella considera que críticas de Boric por cobros del CAE se deben a expectativas presidenciales: “Quiere estar de inmediato en vitrina”

    PDI y Fiscalía supraterritorial detienen a 10 integrantes de banda criminal que planeaba un homicidio en la Región del Maule

    ¿Cuáles son los vehículos con la mejor autonomía real?

    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    Servicios

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 11 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Squella considera que críticas de Boric por cobros del CAE se deben a expectativas presidenciales: “Quiere estar de inmediato en vitrina”

    PDI y Fiscalía supraterritorial detienen a 10 integrantes de banda criminal que planeaba un homicidio en la Región del Maule

    Operadores financieros estiman una mayor caída para el IPC de junio
    Negocios

    Operadores financieros estiman una mayor caída para el IPC de junio

    El Banco Central Europeo eleva las tasas de interés ante presión inflacionaria por conflicto en Medio Oriente

    La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”
    Tendencias

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    ¿Existe un mayor riesgo de guerra nuclear? Informe detecta que potencias han ampliado y modernizado sus arsenales

    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    Coletazos del triunfo histórico de la UC en La Bombonera: figura de Boca Juniors rescinde contrato

    Vigouroux lidera otra vez: el Championship manda en el balance de los chilenos en Europa en la temporada 25-26

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”
    Mundo

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    Trump amenaza a Irán con tomar isla de Kharg “en un futuro no muy lejano” y controlar su sector petrolero “como en Venezuela”

    Rusia confirma nuevas reuniones con los enviados de Trump para este mes de junio

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor