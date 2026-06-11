Otra vez Quiroz

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, abordó el rumbo del gobierno y el debate sobre qué hacer con Punta Peuca. El extitular de Justicia defendió que sea un penal segregado y aseguró que lo que hizo el expresidente Boric en su gobierno fue un “show”.Neida Colmenares, académica de la Usach y doctora en gobierno y administración pública, aborda la situación migratoria del país.
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