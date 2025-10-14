“Parásitos”, seguridad y migración: Rodríguez (REP.), Schwerter (UDI) y Hevia (IND-PL) debaten en La Mesa del Poder
María Jesús Schwerter (UDI), candidata al distrito 10; Javiera Rodríguez (REP.), candidata al distrito 9, y Marcela Hevia Cubillos (IND.-PL), candidata al distrito 11, enfrentaron posturas en el debate realizado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. En el video, la conversación de las aspirantes a la Cámara.
