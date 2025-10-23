Pepe Auth analiza recta final de presidenciales: “Se escribirá cómo Matthei pierde la elección que tenía ganada”
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista político Pepe Auth aborda qué aspirante llega en mejor pie a las últimas semanas de la carrera a La Moneda. ¿Por qué el voto obligatorio favorecería a Kast y Parisi?, ¿qué tanto ayudaría el "voto silencioso" a Matthei?, ¿por qué el Partido Republicano sería el mayor partido en un Congreso con mayoría de la actual oposición? El análisis en el video.
