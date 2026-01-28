Pese a los llamados de Boric: ¿Por qué continúa el quiebre dentro del oficialismo?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizó las dos semanas que lleva el "congelamiento" de relaciones entre el Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cuántas oposiciones progresistas habrá al gobierno de José Antonio Kast? Todos los detalles en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.