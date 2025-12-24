SUSCRÍBETE POR $1100
    Petro llama a colombianos en Chile a volver a su país: “Viven mejor acá”

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado a los ciudadanos colombianos que viven en Chile, Argentina y Estados Unidos a volver a su país, en la antesala del gobierno de José Antonio Kast.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga, porque montaron sus votos, en esos tres países, sobre destruir las familias migrantes”, señaló.

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

