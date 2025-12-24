Petro llama a colombianos en Chile a volver a su país: “Viven mejor acá”
El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado a los ciudadanos colombianos que viven en Chile, Argentina y Estados Unidos a volver a su país, en la antesala del gobierno de José Antonio Kast.
“Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga, porque montaron sus votos, en esos tres países, sobre destruir las familias migrantes”, señaló.
