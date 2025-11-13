Polémicas en cierres de campañas, indultos y RUF: candidatos al distrito 10 enfrentan ideas
Revisa en esta edición de "La Mesa del Poder" el debate entre los aspirantes a un escaño en el distrito 10: los diputados a la reelección Jorge Alessandri (UDI), Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fries (FA) y la candidata María Jesús Schwerter (UDI). En el video, la discusión por los cánticos contra Carabineros en el cierre de campaña de Jara y por la polémica tercera estrofa del himno nacional en el de Kaiser y el choque por la agenda de seguridad.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.