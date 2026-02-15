SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Por qué cuando contestamos una llamada decimos “aló”? 

    Decir "aló" al contestar una llamada es un acto tan automático y transversal, y que, pese al transcurso de los años, sigue siendo usada cuando levantamos el teléfono o presionamos la pantalla del celular para contestar.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La palabra suele ser lo primero que decimos para atender nuestros celulares, y su origen se remonta históricamente a la invención del teléfono y las centrales telefónicas.

    Dale play al video para conocer los detalles.

