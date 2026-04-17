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    ¿Por qué la violenta entrada sobre Javier Altamirano quedó sin sanción?

    Una fuerte entrada sobre el astro argentino, en un partido de la Concacaf Champions, le sirve a la Comisión de Árbitros, que encabeza Roberto Tobar, para justificar un cobro que se tomó la discusión del último fin de semana: el fuerte golpe de Jovanny Campusano, defensor de Ñublense, por una violenta entrada sobre el volante azul. En la práctica, quedó sin castigo.

    Por 
    Christian Gonzalez y Alex Utreras
    Más sobre:Javier Altamirano

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