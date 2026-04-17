¿Por qué la violenta entrada sobre Javier Altamirano quedó sin sanción?
Una fuerte entrada sobre el astro argentino, en un partido de la Concacaf Champions, le sirve a la Comisión de Árbitros, que encabeza Roberto Tobar, para justificar un cobro que se tomó la discusión del último fin de semana: el fuerte golpe de Jovanny Campusano, defensor de Ñublense, por una violenta entrada sobre el volante azul. En la práctica, quedó sin castigo.
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